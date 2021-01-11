مجلس النواب الأميركي يعرض مشروع قرار خاص بإجراءات عزل ترمب ويرجئ الجلسة إلى الغد

2021/01/11 | 19:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عرض مجلس النواب الأميركي، الاثنين، مشروع القرار الخاص بإجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب قبل أن يُرجئ الجلسة إلى يوم غد.

وذكرت وسائل إعلام أميركية تابعها "ناس"، (11 كانون الثاني 2021)، أن " مجلس النواب عقد جلسة لمناقشة مشروع قرار يدعو مايك بنس لتفعيل المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس ترامب".

واضافت، أن "المجلس أرجأ الجلسة إلى يوم غد بعد اعتراض فوري من أحد النواب على المشروع".

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