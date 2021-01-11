بعد تقرير عرضته قناة التغيير.. ألقت هيئة النزاهة القبض على ثمانية موظفين في الموصل

2021/01/11 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على خلفية تقرير عرضته قناة التغيير والمتعلق بالاستيلاء على أراض الدولة في مدينة الموصل، ألقت هيئة النزاهة القبض على ثمانية موظفين ببلدية الموصل بتهمة التلاعب بعقارات واملاك الدولة.

وكشفت مصادرا امنية لمراسل التغيير في الموصل ان المعتقلين غالبيتهم من اللجان المشكلة لتوزيع الاراضي، والتي تسمى لجان التمليك، وهم من مختلف الأقسام في بلدية الموصل، مبينة أنه يجري التحقيق معهم في هذا الملف.

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