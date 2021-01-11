الموارد المائية: حريصون على التباحث مع تركيا لضمان حصة العراق المائية

2021/01/11 | 19:39 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الاثنين، حرصه على التباحث مع تركيا لضمان حصة العراق المائية.

وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان تلقته 7sky، إن “الحمداني ترأس الاجتماع الدوري لهيأة الرأي بحضور الوكيل الإداري والخبراء والمديرين العامين والمختصين في الوزارة وتشكيلاتها لمناقشة عدد من القضايا الهامة المدرجة في جدول الأعمال”.

وأكد وزير الموارد، وفقا للبيان، “حرص الوزارة على التباحث وعقد الاجتماعات مع الجانب التركي ومناقشة بروتكول التعاون والمركز البحثي المشترك واستراتيجية عمل الوزارة ومجموعة من الأمور الهامة التي ستتم مناقشتها مع الجانب التركي للوصول الى تفاهم يضمن حصة العراق المائية”.

وشدد الحمداني، على ضرورة تأمين رواتب العقود والأجراء اليوميين المستمرين بالخدمة بعد أن تمكنت الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط من دفع كافة مستحقاتهم المالية للسنوات السابقة وعلى دفعتين”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع شمل تقديم عرض تعريفي عن حملة الوزارة الكبرى لإزالة التجاوزات على النظام المائي والمشاريع الإروائية والحصص المائية والتي تحظى بدعم من رئيس الوزراء وبإسناد القوات الأمنية ومجلس القضاء الأعلى حيث شملت الحملة إزالة المطاعم والمقاهي والكراجات وأقفاص الأسماك وردم مسارات البحيرات والمنافذ المتجاوزة بالرغم من كل الضغوطات والتهديدات التي يتعرض لها الملاك العامل في بغداد والمحافظات”.

ودعا الحمداني، المسؤولين في الوزارة إلى “وضع استراتيجية لإزالة التجاوزات تكون خارطة طريقة لعمل الحكومة الحالية والحكومات القادمة كون التغييرات المناخية والتحديات التي تواجه الوضع المائي في العراق يجعل جل اهتمامنا بالمضي بإزالة التجاوزات لضمان وصول الحصص المائية للمستفيدين منها”.

كما شملت أجندة الاجتماع تقديم شرح تفصيلي عن الموقف المائي لنهري دجلة والفرات وروافدهما وطبيعة السنة المائية 2021 وكمية الأمطار المتساقطة مقارنة مع المعدل لهذا العام والعام الماضي إضافة الى التطرق لمؤشرات انخفاض نسبة التراكيز الملحية في محافظة البصرة”

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