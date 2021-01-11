تهافت المفكرين والخبراء الخلبيين - مصعب قاسم عزاوي

2021/01/11 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هو سبب رفضك لتوصيفات «مفكر»، و «خبير» وما كان على شاكلتها؟ مصعب قاسم عزاوي: هناك نموذج خطير من «تمايز المعرفة المخاتل» المقترن بأطروحة أن «كل خبير في حقله عليم»، وهو ما أنتج في كثير من الأحيان استقالة لعقل الإنسان العادي في التفكر بكل ما هو «تخصصي لا بد من تركه للخبراء وأولي العلم» سو ......





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