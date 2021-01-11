فئات أربع من المثقفين - حسن مدن

2021/01/11 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن فئات أربعصنف المفكر الراحل هشام شرابي المثقفين في أربع خانات.



في الأولى يقع أولئك المثقفون الذين يقترن عندهم القول بالفعل، والذين وصفهم بالمثقفين الملتزمين الذين يتطابق عندهم الفكر والممارسة، بحيث لا يمكن التفريق بين حياتهم الخاصة وحياتهم العامة، فالوعي عندهم ممارسة كاملة، والممارسة وعي كامل، وهؤلاء يتحدرون من منابع اجتماعية مختلفة ويتوزعون كذلك على اختصاصات مختلفة، لكن الوعي المشترك هو ما يجم ......





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