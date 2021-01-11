وليم بيرنز مديراً للمخابرات المركزية الاميركية CIA

2021/01/11 | 19:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

اختيار وليم بيرنز مديراً لوكالة المخابرات المركزية الاميركية.وقد عمل في لبنان مدة ١٢ سنة و٤ سنوات في القاهرة وسنتين في بغداد ويتكلم اللغة العربية بطلاقة ومن دعاة الحوار بين اميركا وايران*بيرنز له معرفة بالسياسيين العراقيين جيداً ويمتلك علاقة مميزة مع نوري المالكي وشخصيات اخرى كانت تزوده بالمعلومات.وكذلك مهندس الاتفاق النووي مع ايران .

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