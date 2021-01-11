في بغداد.. اعتقال شخصين انتحلا صفة مسؤولين واحتالا على 23 مواطنا

2021/01/11 | 19:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاثنين، اعتقال شخصين انتحلا صفة مسؤولين واحتالا على 23 شخصاً.وذكرت القيادة في بيان، ان”قوة مشتركة من افواج الطوارئ ومديرية شرطة الصالحية / مركز شرطة الجعيفر التابعين الى قيادة شرطة بغداد، تمكنت من القاء القبض على شخصين انتحلا صفة مسؤولين في الدولة وبالتعاون مع المواطنين (عيون الشرطة)، حيث قام هؤلاء بالنصب والاحتيال على 23 مواطناً، مدعين انهما سيقومان بتعيين وتثبيت اصحاب العقود على الملاك الدائم”.واضافت، انه”وبعد التحقيق معهما اعترفا ابتدائيا وقضائيا بجريمتهما، وتم وايداعهما التوقيف وفق المادة 456 من قانون العقوبات، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهما”.

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اعتقال شخصين انتحلا صفة مسؤولين واحتالا على 23 مواطنا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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