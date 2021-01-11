2021/01/11 | 19:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انفجرت عبوة ناسفة، الاثنين، مستهدفة محلاً لبيع المشروبات الكحولية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة الباب المعظم وسط العاصمة بغداد".واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "العبوة استهدفت محلا لبيع المشروبات الكحولية"، مبيناً أن "الانفجار أدى إلى إصابة مدني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار يستهدف محلاً للمشروبات الكحولية وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار يستهدف محلاً للمشروبات الكحولية وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).