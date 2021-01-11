نواب يعلنون تشكيل تحالف كردستاني جديد

2021/01/11 | 19:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجموعة نواب عن كتل كردستانية في العراق، اليوم الاثنين، تشكل تحالف جديد باسم "تحالف الامل الكردستاني"....

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