السفير البريطاني يعلق على أحداث ساحة الحبوبي

2021/01/11 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغريدة للسفير البريطاني ستيفن هيكي

إنني قلق للغاية من تصاعد العنف في #الناصرية.



تدعو المملكة المتحدة إلى الحوار وضبط النفس والمساءلة عن قتل المدنيين وأفراد قوات الأمن.



#العراق

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