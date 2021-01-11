شركة الاسواق المركزية تباشر بتاهيل فروعها في المحافظات كافة

2021/01/11 | 19:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة التجارة عن مباشرة شركة الاسواق المركزية بتاهيل فروعها في المحافظات كافة .ونقل بيان للوزارة عن مدير عام شركة الاسواق المركزية اثير داود الحديثي قوله:" انه برعاية وزير التجارة علاء احمد الجبوري باشرت شركة الاسواق المركزية بتاهيل فروعها في المحافظات كافة وذلك من خلال عودة نشاطها لتقديم خدماتها للعائلة العراقية وتوفير السلع المتنوعة ذات مناشى رصينة وباسعار تنافسية".واضاف:"ان الشركة مستمرة بتاهيل سوق بعقوبة في محافظة ديالى "./انتهى2

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