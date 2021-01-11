محدث.. البيتكوين تُعمق هبوطها لـ21% مع خسائر حادة للعملات المشفرة

2021/01/11 | 19:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: عمقت البيتكوين خسائرها لأكثر من 21 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع خسائر حادة لسوق العملات المشفرة.

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