2021/01/11 | 19:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع سهم شركة "تويتر" بحوالي 6 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد حظر حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائياً.

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