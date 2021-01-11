2021/01/11 | 19:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 27 دقیقة

120 مشاهدة

اكد تقارير صحفية ان 3 رؤساء اميركان سابقون لم يحضروا حفل تنصيب من خلفوهم وفي حال رفض الرئيس الاميركي دونالد ترمب حضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن سيكون الرئيس الرابع في تاريخ الولايات المتحدة الذي يتخذ هذا القرار، والأول منذ 150 عاما.

وكان ثاني رئيس للولايات المتحدة جون آدمز هو أول رئيس لم يحضر مراسم تنصيب خلفه توماس جيفرسون.

وغادر آدمز البيت الأبيض في ساعات الصباح الأولى من يوم 4 آذار 1801، موعد تنصيب خلفه الرئيس جيفرسون.

وفي عام 1829 لم يحضر الرئيس السادس للولايات المتحدة جون كوينسي آدمز نجل جون آدمز مراسم تنصيب خلفه آندرو جاكسون.

ورفض الرئيس آندرو جونسون حضور مراسم تنصيب الرئيس يوليسيس غرانت عام 1869، بعد أن رفض غرانت ركوب العربة ذاتها التي ستقلهما إلى حفل التنصيب.

وكان جورج واشنطن أول رئيس أميركي يتم تنصيبه في مدينة نيويورك، وفي ولايته الثانية التي بدأت عام 1793 انتظم حفل التنصيب في قاعة الكونغرس.



ومع توماس جيفرسون الذي تولى الرئاسة عام 1801 انتقل حفل التنصيب نهائيا إلى العاصمة واشنطن.

ومنذ تنصيب رونالد ريغان عام 1981، أصبح الحفل يقام في الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول مقابل نصب واشنطن التذكاري الشهير، وجرت العادة أن يصل الرئيس المنتخب إلى البيت الأبيض ويتوجه إلى القاعة الافتتاحية مصحوبا بالرئيس المغادر، ثم يؤدي اليمين الدستورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رؤساء اميركان امتنعوا عن حضور حفل تنصيب من خلفوهم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رؤساء اميركان امتنعوا عن حضور حفل تنصيب من خلفوهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).