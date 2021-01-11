الحداد: مليون نازح في العراق.. ويحذر من بؤر ارهابية جديدة

2021/01/11 | 19:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال نائب رئيس مجلس النواب، بشير خليل الحداد، ان هناك مليون نازح منتشرين بمناطق مختلفة في البلاد.

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