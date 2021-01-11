سلطان عُمان يعلن قراراً تاريخياً

2021/01/11 | 19:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، مرسوما يقضي بوضع آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ولتعيين ولي عهد للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم.

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