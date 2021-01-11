التعليم: المحاضرات الإلكترونية تخضع للرقابة

2021/01/11 | 19:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- محمد الطالبي

أكد مدير عام التعليم الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسين العبدلي، اليوم الاثنين، أن المحاضرات الإلكترونية حالها حال الحضورية تخضع للرقابة.

وقال العبدلي في حديث خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "منذ اليوم الأول للعام الدراسي صدرت إعمامات للجامعات والكليات بشقيها الحكومي والأهلي على التعليم المدمج أي الإلكتروني للمواد النظرية، وحضوري بالنسبة للمواد العملية ككليات الطب والهندسة والصيدلة التي تحتوي مختبرات وجانبا عمليا".

وأشار إلى أن "المحاضرات الإلكترونية حالها حال الحضورية تخضع للرقابة حيث يقوم الأستاذ بتنزيل محاضراته على شكل (pdf) على الموقع بالإضافة إلى وسائل توضيحية من فيديوهات ووسائل أخرى".

وأضاف العبدلي "الحقيقة اضطررنا للتعليم الإلكتروني بسبب جائحة كورونا"، مؤكداً أن "العام الماضي كانت التجربة ناجحة ومفيدة جداً ولم نخسر العام الدراسي".

وتابع "استثمرنا النجاح الذي تم تحقيقه السنة المنصرمة في العام الحالي، وطورنا مهارات وأسلوب وطرق طرح المحاضرات".

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