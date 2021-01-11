حديث حكومي عن إحباط ’أكبر عملية فساد’

2021/01/11 | 19:58 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، الاثنين، الكشف عن أكبر عملية فساد لشركة استثمارية...

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