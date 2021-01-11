2021/01/11 | 19:58 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حديث حكومي عن إحباط ’أكبر عملية فساد’) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، الاثنين، الكشف عن أكبر عملية فساد لشركة استثمارية...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حديث حكومي عن إحباط ’أكبر عملية فساد’) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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