مفوضية الانتخابات تخاطب 3 فئات عمرية: توجهوا نحو التسجيل البايومتري

2021/01/11 | 19:58 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الاثنين، الناخبين من مواليد 2001 ،...

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