لبنان يعلن حالة الطوارئ العامة.. ومخاوف من

2021/01/11 | 20:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، إلى إعلان حالة طوارىء صحية في البلاد لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

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