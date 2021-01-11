2021/01/11 | 20:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عبّر السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، الاثنين، عن قلقه حول ما وصفه بـ"تصاعد العنف" في محافظة ذي قار، على خلفية صدور مذكرات اعتقال بحق عدد من المتظاهرين.

وقال هيكي في تدوينة، تابعها "ناس"، (11 كانون الثاني 2021)، "أنني قلق للغاية من تصاعد العنف في الناصرية"، مشيرا الى أن "المملكة المتحدة تدعو إلى الحوار وضبط النفس والمساءلة عن قتل المدنيين وأفراد قوات الأمن".

وعلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق عدد من المتظاهرين.

وقال الصدر في تدوينة، تابعها "ناس"، (11 كانون الثاني 2021)، "كما أشجب وأدين وأستنكر الاعتداء الوحشي والإرهابي من قبل بعض المندسين بين صفوف التشرينيين ضد القوات الأمنية وقتلهم بطريقة يندى لها جبين الإنسانية، أدين وأشجب وأستنكر مذكرات الاعتقال ضد المتظاهرين السلميين".

وأضاف إن "الاعتقال يجب أن يطال المعتدين والمخربين دون غيرهم ممن تظاهر بسلم وسلام، وكما وأستنكر التدخل بعمل القضاء العراقي من خلال تحريك الشارع بصورة غوغائية طفولية بلا أي حكمة وحنكة سيضيع بسببها السلم الأهلي مضافا أن على القضاء أن يأخذ دوره بكل جدية وشفافية وبلا تدخلات من هنا وهناك".

وشدد الصدر أن "على القوات الأمنية الأخذ بزمام الأمور ومعاقبة كل الأفراد المتخاذلة والمتعاطفة مع أفعال الجوكرية، فسمعة قواتنا أهم كما إن حماية الوطن وشعبه هي الأولى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيكي يدعو إلى الحوار وضبط النفس ومساءلة قتلة المتظاهرين والقوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيكي يدعو إلى الحوار وضبط النفس ومساءلة قتلة المتظاهرين والقوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).