2021/01/11 | 20:06 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخبنا الوطني يُنهي آخر وحدة تدريبية قبل مواجهة المنتخب الاماراتي ودياً يوم غد الثلاثاء ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/11 | 20:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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