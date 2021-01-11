اتحاد الملاكمة يعلن موقفه من مشاركة فريق الحسين ببطولة العراق

2021/01/11 | 20:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

اكد الاتحاد المركزي للملاكمة موافقته على مشاركة فريق نادي الحسين بالملاكمة في بطولة العراق للمتقدمين والتي ستقام في البصرة الرابع عشر من الشهر الحالي.

واعرب امين سر الاتحاد علي عبدالزهرة في بيان للاتحاد تلقته وكالة/ المعلومة/ عن “سعادته بعودة المياه الى مجاريها مع فريق الحسين احد الفرق المهمة والمتميزة في العراق بعد ان حصلت بعض الخلافات في وجهات النظر”.

واشار عبدالزهرة الى ان “قرار العقوبة يخص ممثل النادي دونا عن كيانه ولا نسمح للمتربصين ان يعكروا صفو العلاقة مع النادي ورياضيه سيما ممن يحاولون العودة الى الاضواء من خلال اتحاد الملاكمة”.



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