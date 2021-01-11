البرلمان يوجـه بحضور وزير الخارجية الى مجلس النواب في الجلسات القادمة

2021/01/11 | 20:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

وجهت رئاسة مجلس النواب، الدائرة البرلمانية لتبليغ وزير الخارجية للحضور الى قاعة مجلس النواب في الجلسات القادمة للاجابة على الاسئلة والمخالفات التي طرحها النائب حامد الموسوي.

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