2021/01/11 | 20:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أفاد التلفزيون التركي “إن تي في” بأن محكمة اسطنبول أصدرت حكما ضد عدنان أوكتار، الداعية الشهير والمتهم في عدة قضايا، بالسجن 1075 عاما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا.. الحكم على داعية “مزيف” شهير بالسجن لأكثر من 1000عام ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا.. الحكم على داعية “مزيف” شهير بالسجن لأكثر من 1000عام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).