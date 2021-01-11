التعليم تطلق قناة قبول الطلبة من ذوي الشهداء وتحدد أسبوعا واحدا للتقديم

2021/01/11 | 20:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، إطلاق قناة قبول الطلبة من ذوي الشهداء لخريجي الإحيائي والتطبيقي والأدبي والوافدين للسنة الدراسية 2020 -2021.وقال المتحدث الرسمي، حيدر العبودي، في بيان، إن “مدة التقديم تستمر أسبوعا واحدا عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) من دون الحاجة الى مراجعة مؤسسة الشهداء لتفعيل الخيارات (لمن قدم مسبقًا) […]

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