القبض على شخصين انتحلا صفة مسؤولين في بغداد

2021/01/11 | 20:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على شخصين انتحلا صفة مسؤولين وقاما بالنصب والاحتيال على 23 شخصاً.وقال إعلام القيادة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوة مشتركة من افواج الطوارئ ومديرية شرطة الصالحية/ مركز شرطة الجعيفر التابعين الى قيادة شرطة بغداد، ألقت القبض على شخصين انتحلا صفة مسؤولين في …

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