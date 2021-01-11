الحداد يؤكد على مراعاة ومعالجة الظروف الصعبة للنازحين

2021/01/11 | 20:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، اليوم الاثنين، على مراعاة ومعالجة الظروف الصعبة للنازحين، من خلال إرادة سياسية وجهود حكومية لغلق هذا الملف الذي قد يؤدي إلى مشاكل أمنية وإقتصادية وإجتماعية في حال إستمراره.وذكر بيان لمكتب الحداد تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن” الاخير ترأس الإجتماع الموسع الذي عقد …

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