العراق.. أمطار لمدة 3 أيام ودرجات حرارة دون الصفر المئوي بهذا الموعد - عاجل

2021/01/11 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المتنبئ الجوي، محمد الكبيسي، الإثنين، 11 كانون الثاني، 2021، خارطة موجة الأمطار التي ستشهدها البلا خلال الأيام المقبلة.

وقال الكبيسي في منشور عبر فيسبوك تابعته (بغداد اليوم)، " من النموذج الأوروبي الدقيق نلاحظ شمول الأمطار جميع مناطق شمال البلاد وكذلك هنالك تحسن ملحوظ في فرص الأمطار على المنطقتين الغربية والوسطى وكذلك تحسن بسيط للمنطقة الجنوبية".

واضاف أن "فرص الأمطار ستبدأ بالهطول يوم الخميس فجراً وحتى عصر يوم السبت المقبل".

بدوره قال المتنبئ الجوي مصطفى عامر إن التحديثات المسائية اليوم تشير الى تحسن فرص الأمطار خلال نهاية الأسبوع على المناطق الشمالية والغربية وبشكل عشوائي وسط وجنوب العراق.

واضاف ان "الاجواء شديدة البرودة او ما يصطلح عليها "المربعانية" تنتهي يوم31 من هذا الشهر وتبقى الأجواء الباردة نسبياً حتى النصف الأول من الشهر القادم أما الدفء الذي نمر به هذه الفترة هو عبارة عن نظام جوي مؤقت وتمهيد لنزولات قطبية لاحقا"

ولفت إلى أن "الموجة الباردة ما بعد منتصف الشهر ماتزال ثابتة والصقيع سيغطي أغلب المناطق الغربية والشمالية وتصل درجات الحرارة الصغرى تحت الصفر ب 4 درجات مئوية في عدة مناطق من شمال وغرب العراق بينما مناطق الوسط والجنوب تقارب 2 درجة مئوية خلال فترة الليل".

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