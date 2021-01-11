كربلاء.. أكثر من 25 ألف ولادة خلال 2020 بضمنها 92 حالة ولادة لأمهات مُصابات بـ

2021/01/11 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة، الإثنين ، إن أربعة من مُستشفياتها، شهدت ولادة 509 ، 25 طفل وطفلة خلال العام المُنصرم، مبينة ان من بين الولادات تسجيل 92 ولادة طفل وطفلة من أُمهات مُصابات بـ " كُورونا " في كربلاء مُنذ بدء الجائحة .

وذكر المُدير العام للدائرة ، الدكتور صباح الموسوي ، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مُستشفيات (النسائية والتوليد التعليمي والهندية العام وعين التمر العام والحسينية العام )، شهدت خلال العام الفائت ولادة ( 509، 25 ) طفل وطفلة ".

وأضاف، ان "عدد الولادات الطبيعية بلغ ( 838 ، 19 ) ولادة ، بواقع ( 4280 ) ذكور ، و ( 15558 ) إناث ، بينما بلغت الولادات نتيجة العمليات القيصرية ( 6007 ) ولادة ، توّزعت بواقع ( 3380 ) ذكور ، و( 2627 ) إناث".

ولفت في الوقت عينه الى إن "من بين مجموع الولادات تسجيل ( 7 ) حالة ولادة توأم ثنائي ، و( 9 ) حالات ولادة توأم ثلاثي ".

واشار الموسوي الى إن "مُستشفى النسائية والتوليد التعليمي شهد تسجيل النسبة الأعلى في حالات الولادة ، حيث بلغ عدد الولادات فيه ( 18263 ) ولادة ، منها ( 14387 ) بصورة طبيعية ، و ( 4212 ) بعمليات قيصرية ، أما مُستشفى الهندية العام فقد سجل ( 6539 ) حالة ولادة ، منها ( 4830 ) بصورة طبيعية ، و ( 1709 ) بعمليات قيصرية ، ومُستشفى الحسينية العام ( 100 ) حالة ولادة ، بواقع ( 47 ) ولادة طبيعية ، و( 53 ) ولادة قيصرية " ، بينما شهد مُستشفى عين التمر العام ( 607 ) حالة ولادة ، مُوَزعة بين ( 574 ) ولادة طبيعية ، و ( 33 ) ولادة قيصرية ".

وفي سياق ذي صلة ، بيَن الموسوي ، إن " ردهة الشفاء التي تم تهيئتها في مُستشفى النسائية والتوليد التعليمي لإستقبال النساء الحوامل والمُشخص إصابتهُنَ بفيروس كُورونا ، قد شهدت ومُنذ تسجيل أول إصابة بالجائحة في المُحافظة في آذار من العام الماضي ، ولادة ( 92 ) طفلة وطفلة " ، مُنوهاً ، إن " الولادات ، توَزعت بواقع ( 52 ) ولادة عن طريق العمليات القيصرية ، والولادات الطبيعية ( 40 ) ولادة ".

وبين إن " الملاكات الطبية والصحية في المُستشفى ، قد نجحت في التعامل مع الحالات المرضية الواردة إليه ، عبر إتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية حفاظاً على تلك الملاكات ، مع الحرص على إحترام أعلى الإحترازات لضمان سلامة الأُمهات وأطفالهُنَ في آن واحد " .

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