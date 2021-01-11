محافظ ذي قار يعلن عودة الاستقرار: هذا ما طالب به المتظاهرون

2021/01/11 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي، عودة الاستقرار الامني للمحافظة.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الوائلي قوله إن "ساحة الحبوبي تشهد استقراراً تاماً وعمليات التنظيف من قبل ملاكات البلدية تجري على قدم وساق للشوارع التي تلتقي بالساحة".

وأشار إلى أن "المتظاهرين طالبوا بالكف عن الاعتقالات والأمور تسير بصورة طيبة".

وكان محافظ ذي قار ناظم الوائلي أكد في وقت سابق تحقيق أغلب مطالب متظاهري المحافظة، مشيراً إلى أن الحركة اعتيادية في ساحة الحبوبي.

وقتل شرطي وأصيب العشرات من عناصر الشرطة ومن المتظاهرين المطالبين بالإصلاح بجروح، جراء مواجهات اندلعت في ساحة الحبوبي مركز الاحتجاج بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار امس.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن شرطياً قتل وأصيب 33 جراء المواجهات، كما ذكرت مصادر أن نحو 20 من المتظاهرين أصيبوا، بينهم واحد إصابته خطرة.

وقالت مصادر من المدينة إن قوات من الجيش تدخلت لإرغام عناصر شرطة مكافحة الشغب على الانسحاب من ساحة الحبوبي بعد قيامها بإطلاق نار حي ضد المتظاهرين.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي في قلب الناصرية، وسط أعمال عنف واشتباكات بين محتجين وأفراد الأمن امس.

في غضون ذلك دعت مفوضية حقوق الإنسان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى التدخل المباشر في إدارة الملف الأمني بمدينة الناصرية، وقالت إنها رصدت مطلع الاسبوع عمليتي اغتيال وعمليات اختطاف واستخدام للرصاص الحي، خلال صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

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