خبير اقتصادي لـ / نينا / : موازنة العام الحالي .. ارقام دون محتوى ..باقتراض مستمر ..بلا خدمات 

2021/01/11 | 20:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصف الخبير الاقتصادي صالح الهماشي موازنة الدولة للعام الحالي بانها موازنة ارقام دون محتوى اساسي وفعلي.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : موازنة العام الحالي ازدادت فيها النفقات وانخفضت الايرادات حيث بدى واضحا الزيادة في تخصيصات الوزارات رغم تراجع الخدمات المقدمة .واضاف الهماشي ان : الاقتراض اصبح بهذه الموازنة بندا اساسيا في اعدادها و كان الاحرى بالحكومة تحسين وتوحيد الجباية واعادة النظر في ارباح الشركات الرابحة والية توزيع الارباح لضبط النفقات وتعظيم الايرادات غير النفطية .واوضح : كان الاولى بالحكومة الابقاء على النفقات الجارية للموسسات العامة دون زيادة ريثما تتحسن الاوضاع الاقتصادية العالمية ليستقر سعر النفط عند مستوى يخدم موازنة العراق واعداد خطة للارتقاء بواقع الاقتصاد العراقي./انتهى3

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