مقترحات نيابية لتوفير العملة الصعبة وتشغيل الأيادي العاملة العراقية

2021/01/11 | 20:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، مجموعة مقترحات الى اللجنة المالية النيابية لتضمينها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.وتتعلق المقترحات التي اعدها عضو اللجنة النائب حامد الموسوي ، بتوفير العملة الصعبة وتشغيل الأيادي العاملة العراقية ، من خلال الزام وزارة المالية والبنك المركزي بشمول جميع احتياجات المشاريع الصناعية والزراعية من المواد الأولية وخطوط الإنتاج بسعر صرف (١٢٠٠) دينار للدولار الواحد ومن المصرفين الصناعي والزراعي حصرا للمشاريع التنموية التي تحت مظلة هيئة المدن الصناعية والتنمية الصناعية والمبادرة الوطنية لتشغيل الشباب وباعتمادات مستندية ، ويكون هذا الدعم مشروطا للسنة المالية الحالية قابلا للتجديد وحسب تقدير الجهات المختصة الحكومية والبرلمانية ، اعتماداً على بيانات الميزان التجاري السنوي (نسبة الاستيراد إلى التصدير) .كما تضمنت المقترحات ، شمول جميع مفردات البطاقة التموينية من الأغذية(زيت الطعام والسكر والرز وحليب الأطفال والطحين) وكذلك الأدوية المستوردة بسعر الصرف المدور ، على أن يتم حصر هذا الاستثناء لتلك الاستيراد من خلال وزارة التجارة بالنسبة للمواد الغذائية وشركة كيماديا في وزارة الصحة العراقية ./انتهى5

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