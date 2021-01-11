بالفيديو... عودة الحياة لبيت تراثي عراقي

2021/01/11 | 20:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيت تراثي في مدينة السماوة العراقية تحول بعد اصرار صاحبه على ترميمه واعادة الحياة فيه لمتحف وملتقى ومقصد للكثيرين..كما كان هذا البيت مسرحا لفيلم وثا...

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