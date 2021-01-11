محافظ ذي قار يكشف الوضع في المحافظة بعد الاحداث الاخيرة

2021/01/11 | 20:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ ذي قار ناظم الوائلي، استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة العراقية.

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