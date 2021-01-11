رأس المال: الفصل الثالث والعشرون (89) 5) أمثلة إيضاحية عن القانون العام للتراكم الرأسمالي - كارل ماركس

2021/01/11 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس القانون العام للتراكم الرأسمالي5) أمثلة إيضاحية عن القانون العام للتراكم الرأسماليج) السكان الرحّلنلتفت الآن إلى فئة من السكان تنحدر أصلا من الريف، ولكنها تعمل، بقسمها الأكبر، في الصناعة.



إنها فرقة المشاة الخفيفة التابعة لرأس المال، يلقي بها هنا تارة، وهناك تارة أخرى، حسب حاجاته.



وحين لا يرتحل هؤلاء، فإنهم «يعسکرون».



إن العمال المرتحلين يستخدمون لعمليات شتى في البناء وت ......





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