محطة اميركية: FBI حذر من مجموعة مسلحة تعتزم عمل انتفاضة في واشنطن في حال تنحية ترامب

2021/01/11 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبكة ABC: مكتب التحقيقات الفدرالي لديه معلومات عن مجموعة مسلحة تنوي السفر إلى واشنطن في 16 يناير

شبكة ABC: المجموعة المسلحة تعتزم عمل انتفاضة كبرى إذا حاول الكونغرس تنحية ترمب من خلال تفعيل التعديل 25

شبكة ABC: إف بي آي نشر المعلومات بشأن المجموعة المسلحة في نشرة داخلية

شبكة ABC: وفق نشرة FBI فإنه يخطط لاحتجاجات مسلحة بجميع مقرات البرلمانات المحلية للولايات يوم 16 يناير

شبكة ABC: المجموعة المسلحة تدعو إلى اقتحام المحاكم والمباني الحكومية حال عزل ترمب قبل يوم التنصيب

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