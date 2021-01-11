اغتيال شخصين ينتميان لسرايا السلام في ميسان

2021/01/11 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

افاد مصدر امني ، الاثنين 11-1-2021، باغتيال شخصين ينتميان لسرايا السلام في ميسان.

واوضح المصدر ان "مسلحين مجهولين اغتالوا اليوم شخصين ينتميان لسرايا السلام التابعة للتيار الصدري على طريق المجر في محافظة ميسان".

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