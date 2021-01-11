بالصور.. منتخب العراق الكروي يختتم تحضيراته قبل لقاء الأماراتي غداً

2021/01/11 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أجرى منتخب العراق بكرة القدم اليوم الاثنين (11 كانون الثاني 2021)آخر وحدة تدريبية قبل لقاء المنتخب الاماراتي يوم غد الثلاثاء في دبي.

وذكر الوفد العراقي للمنتخب في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن،" طاقم تحكيم دولي عُماني يدير مباراة منتخبنا الدولية الودية أمام الامارات غداً بقيادة، أحمد الكاف ( حكم ساحة ) أبوبكر العمري ( مساعد أول ) راشد الغيثي ( مساعد ثان ) وسلطان محمد صالح من الإمارات ( حكماً رابعاً )" .

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