السفير البريطاني يعرب عن قلقه الكبير من تصاعد العنف في الناصرية

2021/01/11 | 20:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعرب السفير البريطاني ستيفن هايكي عن قلقه الكبير من تصاعد العنف في الناصرية.وقال في تغريدة على موقعه في تويتر : انني قلق للغاية من تصاعد العنف في الناصرية .واضاف هايكي ان : المملكة المتحدة تدعو الى الحوار وضبط النفس والمساءلة عن قتل المدنيين وافراد قوات الامن ./انتهى3

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