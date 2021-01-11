2021/01/11 | 20:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/بحث بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو مع أعضاء اللجنة التي شكَّلّها السيد مقتدى الصدر، والتي ضمت حسن الكعبي نائب رئيس مجلس البرلمان العراقي، وعون آل النبي، و مهند الموسوي،وحاكم الزاملي بشأن موضوع الاستحواذ على بيوت وأملاك المسيحيين .وطلب البطريرك ساكو من اللجنة نقل تحياته وشكر المسيحيين لسماحة السيد مقتدى الصدر على هذه المبادرة الخيِّرة.وكان زعيم التيار الصدري شكل لجنة للنظر بشكاوى الاستحواذ على املاك المسيحيين .وعدت بطريرك الكلدان المسيحيين لتقديم كافة المعلومات والادلة والوثائق التي تثبت الاستحواذ على ممتلكاتهم ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاردينال ساكو يستقبل اللجنة التي شكَّلّها السيد مقتدى الصدر ‏ بشان الاستحواذ على أملاك المسيحيين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاردينال ساكو يستقبل اللجنة التي شكَّلّها السيد مقتدى الصدر ‏ بشان الاستحواذ على أملاك المسيحيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).