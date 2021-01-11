التعليم توضح بشأن قناة قبول الطلبة من ذوي الشهداء والفترة المحددة

2021/01/11 | 20:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت وزارة التعليم والبحث العلمي، الاثنين، عن إطلاق قناة قبول الطلبة من ذوي الشهداء لخريجي الإحيائي والتطبيقي والأدبي والوافدين للسنة الدراسية 2020 -2021.

وذكر المتحدث بإسم الوزارة حيدر العبودي، ان "مدة التقديم ستستمر أسبوعا واحدا عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) من دون الحاجة الى مراجعة مؤسسة الشهداء لتفعيل الخيارات (لمن قدم مسبقا) الى هذه القناة".

واوضح، ان "الطلبة الذين لم يقدموا أو لم يظهر لهم قبول مركزي يكون تقديمهم عبر البوابة بعد مراجعة مؤسسة الشهداء لتفعيل الخيارات".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في وقت سابق زيادة خطة قبول الطلبة في قناة ذوي الشهداء ضمن القبول المركزي في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2021/2020 لاستيعاب أعدادهم وتوزيعها على مساحة الزيادة المدروسة في خطة القبول التي تشمل فئات ذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي ضحايا جرائم حزب البعث المنحل وذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

ا.ح

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