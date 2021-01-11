الأسهم الأوروبية تهبط عند الإغلاق مع تسارع إصابات كورونا

2021/01/11 | 20:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الإثنين، مع ضغط مخاوف كورونا على معنويات المستثمرين.

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