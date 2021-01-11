محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي

2021/01/11 | 20:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي- مباشر: تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق بحثا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنمية التعاون وتطويره في …

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