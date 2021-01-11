خلاطي: الموازنة قانون خلافي جداً وبينها سعر صرف الدولار

2021/01/11 | 20:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن كتلة الحكمة النيابية المنضوية في تحالف عراقيون، حسن خلاطي، الاثنين، قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بـ"الخلافي جداً".

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