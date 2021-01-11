كشف مخطط مسلح خطير قبل يوم تنصيب بايدن

2021/01/11 | 20:58 - المصدر: الفرات نيوز

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وفق نشرة fbi فإنه يخطط لاحتجاجات مسلحة بجميع مقرات البرلمانات المحلية للولايات يوم 16 يناير كانون الثاني

المجموعة المسلحة تدعو إلى اقتحام المحاكم والمباني الحكومية حال عزل ترامب قبل يوم التنصيب للرئيس الجديد جوزيف بايدن

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