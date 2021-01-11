هيئة الاستثمار العراقية تعلن اكتشاف

2021/01/11 | 20:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، الإثنين، كشف "أكبر عملية فساد لشركة استثمارية" من خلال استغلالها الإعفاء والضريبي خارج المشروع المكلفة به، وبيعه في الأسواق المحلية.

وذكرت الهيئة في بيان، 11 كانون الثاني/يناير، أنّ فرقها "ضبطت وثائق ومستندات وأوراق تتعلق بالإعفاء الجمركي والضريبي في الأسواق المحلية تعود لإحدى الشركات الاستثمارية في المحافظات".

وأضاف البيان، أنّ "اللجان المختصة بالتحقق وإجراء الكشف الموقعي أثبتت قيام المستثمر بالتصرف بالإعفاء الجمركي وبيعه في الأسواق المحلية".

وأضح البيان، أنّ هذ الفعل "يتنافى مع القوانين والأنظمة المعمول بها، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية على وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006".

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