الحبوب تقرر زيادة الحصص المجهزة للمجارش الأهلية

2021/01/11 | 20:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- طه الحسني

قررت الشركة العامة لتجارة الحبوب، اليوم الاثنين، زيادة كمية الحصص المجهزة للمجارش الأهلية.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب عبدالرحمن عجي طوفان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة المركزية للتسويق في الشركة العامة لتجارة الحبوب قررت زيادة كمية الحصص المجهزة للمجارش الأهلية المتعاقدة على تصنيع الرز".

وأضاف، أن "الزيادة من 250 طنا إلى 500 طن في كل وجبة كحافز للتعاقد مع الشركة للإسراع في تصنيع الرز".

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