شركة Intel تستعرض تقنيتها الجديدة للتعرف على الوجوه

2021/01/11 | 20:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

دخلت شركة Intel سباق التقنيات المخصصة لحماية بيانات الأجهزة الإلكترونية، وأعلنت عن جهاز جديد يعتمد على تقنيات التعرف على الوجه.

وتبعا للخبراء في شركة Intel فإن جهاز RealSense ID الصغير الحجم الذي يمكن توصيله مع الحواسب و الشاشات وعدة أنواع من الأجهزة الذكية يعتمد على تقنيات كان الخبراء في الشركة قد طورها سابقا لكاميرات الويب الشبيهة بكاميرات Kinect والمصممة للتفاعل مع المستخدم عن بعد.

وما يميز هذا الجهاز تبعا لمطوريه هو أنه قادر على تحديد بيانات وجه المستخدم بدقة كبيرة عبر قياس عمق أبعاد الوجه، ومعالجة تلك البيانات عبر تقنيات الذكاء الصناعي.

كما يمكن لتقنيات هذا الجهاز التعرف على التغيرات التي قد تطرأ على وجه المستخدم مع مرور الزمن، فضلا على أنها قادرة على التعرف على ملامح الشخص في حال ارتدائه للنظارات أو الأقنعة الطبية.

ومن المفترض أن يبدأ طرح هذا الجهاز في الأسواق اعتبارا من مارس القادم بسعر 99 دولارا تقريبا، أو طلب 10 أجهزة دفعة واحدة بسعر مخفض يبلغ 750 دولارا.



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