انفجار عبوة ناسفة في بغداد استهدفت محلا لبيع الكحول

2021/01/11 | 21:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر أمنية عراقية، الاثنين، إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة محلا لبيع المشروبات الكحولية في منطقة باب المعظم وسط بغداد، فيما لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.

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